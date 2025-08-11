Picco di caldo con l'anticiclone africano, temperature oltre i 40 gradi

(Adnkronos) - Picco di caldo sull'Italia con l’anticiclone Caronte e temperature oltre i 40°C. Una nuova fiammata africana dopo il lungo break di luglio.

Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, conferma una nuova fase caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone africano, denominato Caronte. L’Italia si trova ancora una volta in compagnia di una intensa ondata di caldo che terrà in ostaggio tutto il Paese almeno fino al weekend di Ferragosto.

Nel dettaglio, la giornata di lunedì 11 agosto sarà bollente su tutta l’Italia con le temperature che toccheranno valori semplicemente folli a larga scala. Le regioni più colpite saranno il Lazio e la Toscana dove si raggiungeranno valori oltre i 40°C nelle pianure interne. Caldo intenso anche sulla Liguria con temperature massime fino a 38-39°C nello Spezzino, piuttosto insolite per questa area. Non se la passeranno bene i pochi rimasti in Pianura Padana, anche qui il termometro schizzerà verso l’alto toccando diffusamente i 37-39°C.

Le notti tropicali saranno protagoniste in molte aree. Pensate che sulla costa ligure le temperature potrebbero non scendere sotto i 28-30°C anche in piena notte, compromettendo seriamente il riposo notturno. Una notte tropicale si verifica quando la temperatura minima registrata durante le ore notturne non scende al di sotto dei 20°C. Questo fenomeno è indice di un'ondata di calore in atto, poiché l'aria e le superfici, dopo essersi surriscaldate durante il giorno, non riescono a disperdere efficacemente il calore accumulato, mantenendo un'atmosfera afosa e opprimente. Nelle aree urbane, l'effetto "isola di calore" amplifica ulteriormente il fenomeno. Le temperature elevate e l'umidità persistente possono rendere il sonno difficile e causare stress fisico

Per tutta la settimana che precede Ferragosto, e per il giorno stesso, l'anticiclone africano Caronte continuerà a dominare l'Italia. Questo si tradurrà in un'intensa ondata di caldo con cielo prevalentemente sereno su gran parte del Paese. Le uniche eccezioni a questo scenario rovente saranno le zone montuose, dove qualche temporale di calore potrà portare un po' di sollievo, specialmente tra martedì 12 e mercoledì 13.

Si prevede che Caronte inizierà a perdere potenza solo nell'ultima decade del mese, anche se una rinfrescata significativa non è ancora del tutto certa. Fino ad allora, l'Italia sarà avvolta da un caldo opprimente, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Lunedì 11. Al Nord: sole e molto caldo; qualche temporale isolato sulle Alpi. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e caldo torrido nelle zone interne, afoso lungo le coste.

Martedì 12. Al Nord: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Locali temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento.

Mercoledì 13. Al Nord: sole e caldo intenso; occasionali temporali sui rilievi. Al Centro: sole e isolati temporali sull’Appennino. Caldo intenso. Al Sud: tanto sole e molto caldo.

Tendenza: anticiclone africano su tutta l’Italia almeno fino a Ferragosto con temperature massime tra 35 e 40°C.