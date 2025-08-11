 / Eventi

Eventi | 11 agosto 2025, 12:30

Inaugurazione mostra “I colori della luce e del buio” di Mario Moronti al Forte Santa Tecla

Appuntamento per mercoledì 14 agosto alle ore 19

Sarà inaugurata mercoledì 14 agosto alle ore 19 al Forte Santa Tecla,I colori della luce e del buio” mostra personale dell’artista reatino Mario Moronti, curata da Filippo Masri e Francesco Miroglio, l’esposizione è realizzata in collaborazione con l’Università di Genova e l’AdAC – Archivio d’Arte Contemporanea.

La mostra ripercorre oltre cinquant’anni di attività artistica di Moronti esplorando il suo profondo legame con il territorio ligure e proponendo un viaggio attraverso le diverse fasi della sua ricerca e i momenti che ne hanno segnato la produzione, come la visita alle miniere di carbone della Ruhr che ha trasformato il suo rapporto con con la luce e il colore.

L’allestimento offre anche uno spunto di riflessione sul dialogo tra l’opera di Moronti e il movimento astrattista tedesco, una connessione che ha contribuito a definire l’unicità del suo linguaggio espressivo.

La scelta del Forte Santa Tecla come sede espositiva risponde all’intento di approfondire il legame tra Moronti e la Liguria. Molte delle opere esposte (tele di medie e grandi dimensioni e ceramiche incarnano questo legame, evocando la potenza del mar Ligure, con le sue onde che si infrangono sulle scogliere rocciose.

La mostra sarà visitabile dal 14 agosto al 5 ottobre 2025. All’inaugurazione saranno presenti i curatori.

Orari di apertura estivi (fino al 14 settembre)

  • Giovedì, sabato e domenica: 17.30 – 23.30
  • Venerdì: 9 – 13 / 17.30 – 23.30

Ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura

Biglietto d’ingresso

  • Intero: 5 euro
  • Ridotto (18-25 anni): 2 euro
  • Ingresso gratuito per under 18, nei casi previsti dal D.M. n. 507/1997 e per i possessori della Membership Card

