Inaugurazione mostra “I colori della luce e del buio” di Mario Moronti al Forte Santa Tecla

Sarà inaugurata mercoledì 14 agosto alle ore 19 al Forte Santa Tecla, “I colori della luce e del buio” mostra personale dell’artista reatino Mario Moronti, curata da Filippo Masri e Francesco Miroglio, l’esposizione è realizzata in collaborazione con l’Università di Genova e l’AdAC – Archivio d’Arte Contemporanea.

La mostra ripercorre oltre cinquant’anni di attività artistica di Moronti esplorando il suo profondo legame con il territorio ligure e proponendo un viaggio attraverso le diverse fasi della sua ricerca e i momenti che ne hanno segnato la produzione, come la visita alle miniere di carbone della Ruhr che ha trasformato il suo rapporto con con la luce e il colore.

L’allestimento offre anche uno spunto di riflessione sul dialogo tra l’opera di Moronti e il movimento astrattista tedesco, una connessione che ha contribuito a definire l’unicità del suo linguaggio espressivo.

La scelta del Forte Santa Tecla come sede espositiva risponde all’intento di approfondire il legame tra Moronti e la Liguria. Molte delle opere esposte (tele di medie e grandi dimensioni e ceramiche incarnano questo legame, evocando la potenza del mar Ligure, con le sue onde che si infrangono sulle scogliere rocciose.

La mostra sarà visitabile dal 14 agosto al 5 ottobre 2025. All’inaugurazione saranno presenti i curatori.

Orari di apertura estivi (fino al 14 settembre)

Giovedì, sabato e domenica: 17.30 – 23.30

Venerdì: 9 – 13 / 17.30 – 23.30

Ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura

Biglietto d’ingresso