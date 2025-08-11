Taggiasca sì, ma solo DOP: il Consorzio tutela l’autentico olio della Riviera Ligure

Quando si parla di olio in Liguria, il pensiero corre subito alla Taggiasca, la celebre varietà di oliva che ha reso famosa la Riviera di Ponente. Ma attenzione: Taggiasca non significa automaticamente olio ligure certificato. È una varietà, sì, ma può essere coltivata ovunque. E senza il marchio DOP, non c’è alcuna garanzia di origine, qualità o tracciabilità.

A chiarirlo è il Consorzio di Tutela Olio Extravergine di Oliva DOP Riviera Ligure, che lancia un messaggio forte e chiaro ai consumatori: scegliere un olio certificato DOP è l’unico modo per avere la certezza di acquistare un prodotto autentico, legato al territorio e controllato lungo tutta la filiera.

“La Taggiasca è una bellissima cultivar – si legge nel comunicato – ma la tutela, la garanzia, si chiama DOP Riviera Ligure. Solo lei racconta davvero la storia di questo territorio e delle sue comunità”.

Il marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) è riconosciuto a livello europeo e impone regole precise: dalla coltivazione alla spremitura, fino al confezionamento, tutto deve avvenire in un’area delimitata, seguendo un disciplinare rigoroso. L’olio viene analizzato prima di essere imbottigliato e ogni fase è sottoposta a controlli da parte di enti certificatori.

Per riconoscere un vero olio DOP Riviera Ligure, il Consorzio invita a cercare tre elementi fondamentali:

- La scritta 'DOP Riviera Ligure' sull’etichetta

- Il collarino giallo numerato del Consorzio di tutela

- La provenienza certificata e dichiarata in etichetta

Senza questi elementi, il nome “Taggiasca” resta una semplice indicazione varietale, priva di garanzie reali. Il rischio? Pagare un prezzo elevato per un prodotto che non racconta davvero la Liguria.

In un mercato sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità, il Consorzio ribadisce l’importanza della trasparenza e della tutela delle eccellenze locali. Per chi cerca 'la Liguria in bottiglia', la scelta è chiara: DOP Riviera Ligure, l’unica vera garanzia di origine e qualità.