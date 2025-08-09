Sanremo, ancora criticità al posto di polizia ferroviario: il SIAP denuncia condizioni ambientali insalubri

Il SIAP Liguria torna a denunciare le condizioni ambientali del posto di polizia ferroviario di Sanremo, da tempo esposto ai fumi provenienti dalla galleria per la mancanza di un impianto di ventilazione ordinaria adeguato. A seguito delle segnalazioni sindacali, il presidio era stato temporaneamente chiuso per consentire accertamenti ambientali.

Grazie all’azione del SIAP, i sanitari hanno imposto a RFI l’attivazione continuativa dell’impianto emergenziale antincendio per la circolazione dell’aria. Una misura che consente la prosecuzione dell’attività operativa, ma che il sindacato definisce “un paradosso inaccettabile”, poiché si tratta di un sistema pensato per le emergenze e non per l’uso ordinario. Sul tema è intervenuto anche il Parlamento, con un’interrogazione presentata dall’onorevole Roberto Traversi (M5S), apprezzata dal sindacato.

Il 7 agosto scorso RFI ha effettuato un nuovo sopralluogo, non solo nel posto di polizia ma anche in altri ambienti ferroviari, per verificare le condizioni del microclima e della climatizzazione. Il SIAP considera questo un segnale positivo, frutto delle continue sollecitazioni, e attende ora i risultati ufficiali delle rilevazioni ambientali. Il sindacato ha inoltre riconosciuto la sensibilità dimostrata dalla nuova dirigente compartimentale della Polfer, dottoressa Minucci, il cui recente insediamento ha portato a un approccio più costruttivo.

Tuttavia, il nodo centrale resta irrisolto. “RFI deve mantenere l’impegno di intervenire concretamente e al più presto per rinnovare l’impianto di ventilazione ordinaria della stazione di Sanremo”, dichiara Roberto Traverso, portavoce del SIAP Liguria. “Se ciò non accadrà, siamo pronti a organizzare un presidio davanti alla stazione durante il Festival di Sanremo, affinché il tema non passi inosservato all’opinione pubblica nazionale.”

Per il SIAP, la priorità resta una sola: garantire in modo stabile e definitivo la salubrità degli ambienti di lavoro e la sicurezza del personale operativo nella stazione ferroviaria di Sanremo.