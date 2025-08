Sanremo Padel Tour, il maltempo non ferma la tappa al Heroe’s Marina Sport Center di Ravenna (Foto)

Nonostante il forte maltempo si è conclusa anche la 5ª tappa del Sanremo Padel Tour al Heroe’s Marina Sport Center di Ravenna. Il forte maltempo che ha colpito la costa romagnola nel fine settimana ha reso particolarmente complessa l’organizzazione della tappa. Nonostante le difficoltà, con continui spostamenti dalle strutture scoperte a quelle coperte, l’evento si è comunque svolto regolarmente, registrando una buona partecipazione di giocatori e confermando la tenacia organizzativa del team.

Come in tutte le tappe precedenti, il programma ha saputo unire l’agonismo degli Open maschili e femminili con il clima inclusivo e conviviale dei tornei amatoriali. Anche questa tappa ha offerto ottimo livello tecnico ma soprattutto un forte spirito di partecipazione e socialità, valori fondanti di questo progetto sportivo itinerante.

Con l’evento in Romagna, il circuito ha raggiunto circa 900 atleti coinvolti, e con la prossima e ultima tappa, si supererà certamente la soglia dei 1.000 giocatori: un obiettivo inizialmente ambizioso ma ora ampiamente a portata, a conferma della forza attrattiva e della qualità di un format ormai riconosciuto tra i più rilevanti a livello nazionale nel panorama del padel amatoriale e semi-professionistico.

Il Sanremo Padel Tour si conferma non solo come un circuito sportivo di successo, ma anche come una grande vetrina promozionale per il territorio. Ogni tappa è occasione per valorizzare Sanremo, la Riviera dei Fiori e la Liguria, mettendole in connessione con grandi città italiane, nuove community sportive e una rete sempre più ampia di appassionati.

Con la qualificazione delle sei nuove coppie, il tabellone delle Finals, in programma dal 19 al 21 settembre 2025 a Sanremo, sta prendendo forma: saranno 24 le coppie finaliste che si contenderanno i sei titoli del circuito. L’evento conclusivo si preannuncia spettacolare, anche grazie alla confermata presenza di quattro grandi protagonisti del padel internazionale: i testimonial Gaby Reca (ex campione del mondo) e Marcela Ferrari (responsabile tecnico delle nazionali italiane) e i fuoriclasse del Premier Padel Fede Chingotto e Momo Gonzalez.

Il Sanremo Padel Tour si consolida così come un progetto sportivo e territoriale vincente, in grado di unire sport, turismo e comunità in un’esperienza unica nel suo genere. Il Sanremo Padel Tour da appuntamento per la sesta e ultima tappa dal 5 al 7 settembre presso il Padel Club a Napoli.

Ecco i risultati dei tornei:

OPEN MASCHILE

Vincitori: Irirart Emiliano Martin - Salandro Mauro Agustin

Finalisti: Bonnefoy Noa –Brambilla Michele

OPEN FEMMINILE

Vincitrici: Valmigli Veronica - Arcangeli Chiara

Finaliste: Dell’Agnese Letizia – Ronchini Daniela

Tornei Amatoriali

AMATORIALE CASINO'

Vincitori: Lolli Marco – Camanzi Giancarlo

Finalisti: Corrado Corsini – Paolo Tarroni

AMATORIALE PRIVATE PADEL CUP

Vincitori: Bianchi Matteo - Brunelli Andreai

Finalisti: Rambelli Stefano – Casadio Gianluca

AMATORIALE UNOENERGY

Vincitrici: Farina Erica - Amaducci Alessandra

Finaliste: Martina Bissi – Roberta Minardi

UNDER 14

Vincitori: Bonazza Davide – Tazzari Jacopo

Finalisti: Lolli Leonardo -Castori Leonardo

Tutte le coppie vincitrici dei tornei si sono di diritto qualificati alle Finals che si terranno a Sanremo il fine settembre.