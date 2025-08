Immigrazione, a luglio arrivi via mare in calo

ROMA (ITALPRESS) - Sono 6.487 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di luglio 2025. Lo rende noto l'Unhcr, sottolineando in una nota che il dato mostra una diminuzione dell'8% rispetto al mese precedente (7.089). Le persone arrivate sulle coste italiane a luglio sono partite da Libia, Tunisia, Turchia e Algeria. La Libia è stata anche questo mese il primo Paese di partenza, con circa il 90% di tutti gli arrivi via mare in Italia. L'81% delle persone arrivate a luglio sono sbarcate a Lampedusa. Altri porti di sbarco includono Roccella Ionica, Pozzallo, Bari, Augusta, Ancona, Brindisi, Crotone, Livorno, Pantelleria, Porto Empedocle, Portopalo di Capo Passero, Ravenna, Vibo Valentia, Reggio di Calabria, Arbatax. Nei primi sette mesi dell'anno sono stati registrati 36.547 arrivi via mare, un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024 (33.480). Da inizio 2025, la Libia è il primo paese di partenza con il 90% di tutti gli arrivi via mare in Italia (il 58% nei primi sette mesi del 2024). La Tunisia si conferma secondo Paese di partenza ma con una rilevante riduzione passando dal 36% dei primi sette mesi del 2024 al 7% di tutti gli arrivi via mare del periodo gennaio-luglio 2025. Nel 2025 la Sicilia continua a essere la regione più interessata dagli sbarchi a livello nazionale, in particolare a Lampedusa che registra il 77% di tutti gli arrivi via mare nei primi sette mesi dell'anno (64% nello stesso periodo del 2024). (ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-