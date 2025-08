Musica ai giardini Lowe: Neno, Francesco Tricarico, Acquachiara e Irene Grandi a 'E... state in Tenco - Bordighera d'autore' (Foto)

Due serate all'insegna della grande musica d'autore ai giardini Lowe di via Vittorio Veneto a Bordighera con 'E... state in Tenco - Bordighera d'autore', rassegna organizzata dalla Fondazione Club Tenco e dal Comune.

Nel corso degli eventi si è svolta anche la presentazione di due libri "Ariston. La Scatola Magica Di Sanremo” di Walter Vacchino e “La musica è un lampo” di Stefano Senardi, noto produttore discografico e direttore artistico. Venerdì si sono esibiti pure Neno, progetto musicale torinese che unisce parole e voce di Stefano Farinetti e la musica di Andy Mancini, e il cantautore Francesco Tricarico mentre sabato sono saliti sul palco la cantautrice romana Chiara Bevilacqua, in arte Acquachiara, e Irene Grandi in duo con Leo Di Dante alla chitarra. Hanno presentato le due serate Massimo Schiavon e Massimo Milone.

"Ai giardini Lowe grande concerto di Irene Grandi, sold out già da giorni. E...state in Tenco - Bordighera d'Autore si conferma un successo che richiama pubblico anche da fuori provincia" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Grazie a Irene Grandi, Tricarico, Neno, Acquachiara, Stefano Senardi e Walter Vacchino per il loro talento e alla Fondazione Tenco, ai tecnici, all'ufficio Turismo per l'impegno e l'entusiasmo".