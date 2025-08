Prima amichevole della Sanremese a Pian di Poma e nella città dei fiori torna Alex Del Piero: impianto semi blindato (Foto)

Campo di Pian di Poma semi blindato, oggi pomeriggio a Sanremo per la prima amichevole della Sanremese contro i francesi del Grasse, squadra che milita nel campionato di Serie C francese.

Davanti a circa 200 spettatori e con la piccola tribuna dell’impianto che registra il ‘sold out’ i matuziani hanno giocato anche davanti ad Alex Del Piero, ex campione della Juventus e della nazionale che ha voluto seguire da vicino la prima uscita dei biancoazzurri e soprattutto del figlio Tobias, schierato dal primo minuto insieme agli altri 'figli d'arte', Djorkaeff e Gattuso.

Occhi puntati sul campione del mondo che, insieme alla moglie Sonia ed al secondo figlio, si è accomodato a bordo campo sotto uno dei due gazebo, appositamente allestiti per l'occasione. Fotografi tenuti lontano dalla zona vip e possibilità di fotografare la leggenda bianconera solo da lontano con i teleobiettivi.

Primo tempo senza grandi emozioni con il caldo a farla da padrone nonostante la classica brezza di mare dia una mano ai giocatori in campo. Squadre che pensano soprattutto a perfezionare gli schemi preparati nei primi giorni di ritiro. Nella ripresa classica girandola di sostituzioni con mister Davide Moro che cambia tutti gli undici seguito dal collega francese.

Alla fine una buona sgambata per entrambe le formazioni che, sul piano dell'interesse mediatico, è stata impreziosita dalla presenza di Alex Del Piero. Dopo la sua prima 'uscita' al raduno, non ha voluto mancare all'amichevole inaugurale e, ne siamo certi, sarà presente molte volte sugli spalti del comunale, in occasione degli incontri ufficiali.