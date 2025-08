Poggio, conclusa la prima settimana del torneo Gambaturana

Si è conclusa, ieri sera sul campo dell'US Acli di Poggio, la prima settimana del Gambaturana, lo storico torneo giallo che dal 1974 ravviva le serate poggiasche, dapprima sul vecchio campo in terra e ora sul sintetico del campo a 5 adiacente le scuole.

Nel gruppo A una sola squadra a punteggio pieno: il Bar Olimpia che, forte del trio Sangiovanni, Berteina, Guiderdone, si candida come favorita assoluta del torneo. "Davanti a una cornice di folto pubblico, da fare invidia a ben più ampi palcoscenici, visto che la tribuna e le aree limitrofe al campo erano colme di gente, nella combattuta sfida al vertice gli azzurri hanno vinto 3 a 2 sugli amaranto della Baia Greca" - fanno sapere gli organizzatori - "Dietro le capoliste a 9 e 6 punti è bagarre per riuscire ad accedere alle semifinali. Flebili le speranze dei campioni uscenti dell'US Acli Poggio e di GP Elevator mentre la Poggese con due vittorie potrebbe strappare il pass. Le decisive partite di lunedì e l'ultima di martedì saranno fondamentali per capire chi passerà il turno".

"Paradossale, invece, la situazione nel girone B, dove il Bar Armonia pur avendo vinto le due partite sinora disputate non è assolutamente certo di passare il turno" - sottolineano - "Vi sono due squadre, Rist. Rustichello e Alim. All'aria, a 3 punti dietro la capolista e nell'ultima giornata potrebbe verificarsi il caso di tre formazioni a 6 punti, quindi, bisognerà guardare la differenza reti totale. Lunedì dalle 20.15 riprenderanno le sfide. Lunedì scenderanno in campo le squadre del girone A, martedì, invece, toccherà alla decisiva giornata del girone B e all'ultima partita del girone A. Giovedì si giocheranno le semifinali che vedranno sfidarsi incrociate le prime due classificate dei due gironi e il giorno seguente, venerdì 8 agosto, vi sarà un grande spettacolo. Nella serata finale si scoprirà chi vincerà l'ambito trofeo".

"Si preannuncia una settimana piena di pubblico e divertimento con la possibilità di cenare al campo grazie alle prelibatezze alla brace e panini preparate al momento dall'Us Acli Poggio" - concludono.