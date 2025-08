A Salsomaggiore si forma il futuro della pallavolo

Un’occasione unica per tutti gli allenatori, preparatori fisici e appassionati di pallavolo: il 13 e 14 settembre si svolgerà a Salsomaggiore Terme la Coach Factor & Performance Lab Convention – The Knowledge Exchange, un evento formativo di altissimo livello, pensato per chi vuole crescere, confrontarsi e imparare dai migliori professionisti del volley nazionale e internazionale.

Due giornate intense e coinvolgenti, organizzate da Coach Factor – il primo podcast italiano per allenatori di pallavolo – e Performance Lab, la startup innovativa che sta rivoluzionando la formazione sportiva. Il tutto con il prezioso supporto di Jam Camp Academy (il più grande volley camp d’Europa), il patrocinio del Comune di Salsomaggiore grazie al supporto dell’assessore alla sport Daniele Isetti e la presenza degli sponsor, tra cui spicca Zeus, brand leader nel settore sportivo.

Relatori d’eccezione, contenuti pratici e ispirazione vera

Il programma è ricco e stimolante: 5 moduli formativi con relatori di altissimo profilo come Jacopo Cuttini (Pallavolo Padova), Ferhat Akbaş (CT Giappone femminile), Daniele Santarelli (Imoco Conegliano e CT Turchia femminle), Luca Cristofani (Volleyrò Casal de’ Pazzi) e Giampaolo Medei (Cucine Lube Civitanova).

Ogni allenatore porterà sul campo il suo metodo, le sue esperienze e strategie per migliorare le prestazioni individuali e di squadra, affrontando temi come l’organizzazione degli allenamenti, la costruzione dell’identità di gioco, la preparazione alla partita e la gestione dei momenti di pressione.

Formazione, confronto e condivisione

Non si tratta solo di un corso, ma di un vero e proprio scambio di conoscenze, dove l’obiettivo è crescere insieme come professionisti e come comunità sportiva. I partecipanti potranno assistere a lezioni pratiche, momenti di networking, aperitivi e cene insieme ai relatori, il tutto in una cornice accogliente e stimolante come il Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore.

Per allenatori, preparatori e aspiranti coach

L’evento è aperto a tutti: allenatori di qualsiasi livello, preparatori fisici, giovani che vogliono intraprendere questa strada, ma anche club e società sportive che vogliono investire nella formazione del proprio staff tecnico.

Sono disponibili diverse soluzioni di partecipazione, pensate per singoli, team o gruppi associativi, con pacchetti completi che includono formazione, vitto, alloggio e materiali didattici.

Dove e quando?

13 e 14 settembre 2025 – Palazzetto dello Sport, Via U. La Malfa – Salsomaggiore Terme (PR)

Per info, programma completo e iscrizioni:

Visita il sito: https://performancelab16.com/shop/corsi-live/coach-factor-performance-lab-convention/