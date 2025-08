Ventimiglia punta sulla promozione, figuranti e artisti animano il mercato del venerdì (Foto)

Animazione al mercato del venerdì a Ventimiglia. L’iniziativa, promossa dal Comune nell’ambito del programma dell’amministrazione comunale, è ufficialmente partita oggi.

Figuranti e artisti hanno trasformato gli spazi del celebre mercato in un vivace palcoscenico a cielo aperto regalando ai presenti momenti di intrattenimento e promozione turistica. "L’obiettivo è valorizzare uno dei luoghi simbolo della città, rendendolo più attrattivo per cittadini e turisti, e rafforzare il legame tra comunità e territorio" - dichiara il vicesindaco Marco Agosta – "Vogliamo restituire centralità al mercato e renderlo un luogo pieno di energia, capace di attrarre famiglie, cittadini e visitatori. Questo è solo il primo passo di un percorso più ampio di rilancio del commercio e della vita cittadina. Ringrazio gli uffici comunali per il prezioso supporto tecnico e logistico, che ha reso possibile questa prima giornata di animazione".