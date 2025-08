Taggia ha un nuovo Piano Regolatore del Verde, Alberti: "Una vittoria locale che punta a coinvolgere i cittadini"

“Ieri il Consiglio tutto ha accettato anche la nostra importante proposta di un Piano Regolatore del Verde proprio al Comune di Taggia. È una bella vittoria locale tanto più che non è un atto reso obbligatorio dalla Regione Liguria”. Ad intervenire sull’argomento è Fulvia Alberti, consigliere comunale del gruppo ‘Progetto comune’.

“Le variazioni proposte dal Vicesindaco Espedito Longobardi – spiega Alberti - non ne hanno scalfito l'ossatura. A quest'ultimo, ho risposto che alcuni paragrafi erano stati scritti perché i cittadini che ci seguono in Consiglio capiscano precisamente di che cosa si parla e cosa di chiede".

"Il nuovo Regolamento, che auspico sia redatto con una consulta di cittadini, riguarderà molti punti, fra i quali le modalità per nuove piantumazioni, con obbligo di reimpianto in caso di abbattimento; e norme tecniche su potature, trapianti, trattamenti fitosanitari e abbattimenti, la tutela degli alberi di pregio e degli esemplari storici o monumentali; un sistema di sanzioni per le violazioni alle norme previste e, soprattutto la partecipazione attiva della cittadinanza, anche attraverso momenti informativi e consultazioni pubbliche, Di quest'ultime ci occuperemo con particolare attenzione, come abbiamo iniziato a fare domenica con la nostra presenza in via Queirolo. Chiederemo l'intervento dei nostri membri in Consulta, e più di una volta. Tra gli altri, piantumazione di Tamerici, che sono gli alberi della nostra terra da sempre, e che possono vivere da 50 a 100 anni. Alberi generosi, che danno ombra d'estate e si spogliano d'inverno. Non capitozziamo le araucarie, com'è successo in altri Comuni : insomma, tutti attenti a cosa si taglia e a cosa si piantuma, non basta sostituire le piante, bisogna decidere con che cosa, pensando al nostro habitat e alla nostra cultura".

"Ed infine, valutiamo la possibilità di aderire a reti e progetti sovracomunali per la tutela del paesaggio e la valorizzazione del verde urbano. Ci metteremo in contatto con altri Comuni che hanno già un comportamento ispirante conclude il consigliere comunale -, come il Comune di Savona, citato per la sua politica della tutela del verde”.