Taggia, nominato il nuovo Revisore dei Conti: sarà il dottor Massimiliano Dadà

Cambio in vista nella gestione della trasparenza contabile del Comune di Taggia. Durante il Consiglio comunale, il sindaco Mario Conio ha annunciato la nomina del nuovo Revisore Unico dei Conti per il triennio 2025-2028: sarà il dottor Massimiliano Dadà ad assumere l’incarico dal 14 agosto 2025 al 13 agosto 2028.

“Porto all'attenzione del Consiglio la nomina del Revisore dei Conti che seguirà il nostro Comune”, ha spiegato Conio durante l’assemblea, ricordando che per i Comuni sotto i 15mila abitanti, come Taggia, l’ordinamento finanziario prevede un organo di controllo monocratico e non collegiale, come invece accade per i centri più grandi. Il nominativo è stato sorteggiato dalla Prefettura, come previsto dalla normativa, all’interno dell’apposito albo professionale.

Il ruolo del revisore sarà centrale per garantire la correttezza e la regolarità della gestione economico-finanziaria dell’ente, in un periodo particolarmente delicato, segnato da importanti sfide di bilancio, investimenti e progettualità sul territorio. Con questa nomina si apre dunque un nuovo ciclo di vigilanza e controllo contabile per l’amministrazione tabiese.