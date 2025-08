Taggia, mozione per il riconoscimento simbolico della Palestina: la proposta delle minoranze in Consiglio

Il gruppo consiliare di minoranza “Progetto Comune”, con la firma anche di “Progettiamo il Futuro”, ha presentato una mozione per chiedere che il Comune di Taggia riconosca simbolicamente lo Stato di Palestina. L'iniziativa, protocollata il 30 luglio e firmata da Fulvia Alberti e Gabriele Cascino, punta a coinvolgere l'amministrazione comunale in un gesto politico di solidarietà verso un popolo “privato del diritto all'autodeterminazione e colpito da una gravissima crisi umanitaria”, si legge nel documento.

Nella mozione si richiama il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e il riconoscimento già avvenuto da parte di 138 Stati membri dell'ONU. Viene inoltre sottolineata la responsabilità morale delle istituzioni locali, che – pur non avendo competenza diretta in politica estera – possono contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere valori di pace, giustizia e autodeterminazione.

Nel dettaglio, i consiglieri chiedono al sindaco e alla giunta di esprimere un riconoscimento simbolico dello Stato di Palestina come entità sovrana, di promuovere attività di sensibilizzazione sul territorio – anche nelle scuole – e di farsi portavoce presso ANCI, Parlamento e Governo per sostenere il pieno riconoscimento da parte dell’Italia. Infine, la mozione invita a valutare l’avvio di rapporti di cooperazione con municipalità palestinesi.

“Questa mozione rappresenta un atto di solidarietà – scrivono Alberti e Cascino – e un richiamo ai valori universali di giustizia, autodeterminazione e pace, con l'auspicio che il nostro impegno possa contribuire a un futuro di pieno riconoscimento e prosperità per lo Stato e il popolo della Palestina.” La proposta sarà ora calendarizzata per la discussione in aula consiliare.