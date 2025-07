"NY Canta", il festival della musica italiana di New York fa tappa a Sanremo

Il festival della musica italiana di New York fa tappa a Sanremo. Domenica 3 agosto alle 20 presso la location Decò si terrà la selezione di tappa del "NY Canta", il prestigioso festival che promuove il talento musicale italiano nel mondo con un grande evento a New York in onda sui canali Rai dall'Oceana Theater a Brooklyn.

Ventiquattro saranno i cantanti emergenti che si esibiranno con cover e inediti per poter accedere alla semifinale e sognare il palco del festival di New York. "I partecipanti saranno selezionati dalla giuria composta da Sonia Magaton, selezionatrice ufficiale del Festival e direttore artistico della tappa di selezione preliminare a Sanremo, Rebecca Licata, blogger/giornalista free lance e social web, Elena Nappo, speaker conosciuta nella provincia per il suo percorso lavorativo in radio Capo Berta e Gabriele Schifanella, attivo nel modo dello spettacolo/eventi" - fanno sapere gli organizzatori - "Verranno premiati alcuni artisti presenti con dieci borse di studio del valore di 1.000 euro cadauna, per il prestigioso corso di performer 4.0 di Casa Sanremo Campus, offerto dal consorzio 'Gruppo eventi' di Vincenzo Russolillo".

La serata sarà condotta da Simone Alessio, in arte "Garibaldi", scrittore e cantautore ligure, e animata dalle sonorità di Balkan Folk, artista con una carriera ricca di esperienza e co-fondatore dell'associazione culturale "Number 27", e da Enrico Luparia, comico di Colorado che porterà la sua ironia all'evento targato Ny Canta. Luci e audio saranno, invece, gestiti da Ugo di Mascio, noto Dj nella movida dell'imperiese.

"Insomma per chi vuole passare una serata all'insegna della musica, unendo un pizzico di ironia questa è l'occasione per non mancare e avere una delle più importanti opportunità di carriera nel mondo della musiva e dello spettacolo internazionale partendo dalla città di Sanremo" - sottolineano gli organizzatori.