Calciomercato. Il Ventimiglia vuole ripartire immediatamente, dopo le conferme arrivano gli annunci dei nuovi giocatori

Il girone A sarà uno dei campionati più interessanti della prossima stagione e il Ventimiglia farà del proprio meglio per ripartire nel migliore dei modi, dopo la retrocessione maturata ai playout e la scomparsa del presidente Savarino.

Tanti giocatori hanno deciso di continuare a vestire con convinzione la maglia granata, inoltre negli ultimi giorni sono state annunciate anche un buon numero di operazioni in ingresso.

Tra i nuovi arrivi figura Gabriele Vieni, portiere classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della Sanremese, poi passato al Taggia e, nella scorsa stagione, al Camporosso.

In difesa arrivano Tommaso Rotella, classe 1996, e Alessandro Biffi, nato nel 2004. Rotella è un ritorno: ha già vestito la maglia granata nel settore giovanile e ha esordito in Prima Squadra nella stagione 2013-14. Ha poi giocato tra Prima Categoria e Promozione con Don Bosco Vallecrosia, Ospedaletti, Argentina Arma e Camporosso. Biffi, invece, proviene dall’Argentina Arma dove ha collezionato 22 presenze in Promozione dopo un’esperienza in Eccellenza con l’Imperia. Centrale di difesa, all’occorrenza è stato utilizzato anche come attaccante.

Nel reparto offensivo si registra l’ingaggio di Nicolò Lodovici, esterno del 2004 proveniente dal Camporosso. Cresciuto nella Sanremese, ha all’attivo 16 reti nelle ultime due stagioni tra Promozione e Prima Categoria.

Sul fronte conferme, il club ha ufficializzato la permanenza di diversi giocatori che hanno già fatto parte del gruppo lo scorso anno. Si tratta di Marco Dodaro, Tommaso Bertone, Alessio Cariello e Mirko Romeo.

Confermati anche Luca Gambacorta, Filippo Addiego e Mattia Giglio, che hanno rinnovato il contratto con il direttore sportivo Roberto Di Maio, oltre a Marco Sparma, Matteo Bastita e Davide Ierace.

Proseguono anche le esperienze in maglia granata per Valentino Cassini, Andrea Bacigaluppi e Marco Madafferi.

A completare il quadro ci sono Matteo Aretuso e Nicolò Verardi, tra i primi ad aver rinnovato, dopo l’annuncio del nuovo staff tecnico guidato da Luca Oneglio.