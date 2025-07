Taggia, la percentuale di raccolta differenziata sfiora il 70,6%: Longobardi “Ottimo risultato, siamo sulla strada giusta”

Sono positivi gli ultimi dati inerenti la raccolta differenziata nel comunale di Taggia. “La percentuale continua a crescere e ha superato nel 2024 il 70%, attestandosi al 70,58%. Un dato incoraggiante che continua a migliorare di anno in anno” commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Espedito Longobardi.

Nel giro di un anno sono stati recuperati i punti percentuale persi nel 2023 a seguito del cambio di normativa che, nel 2022, ha escluso, dal conteggio della raccolta differenziata, gli scarti della lavorazione del verde industriale prodotti dalle numerose aziende legate a questo settore attive sul territorio comunale. Nel 2023, infatti, la percentuale differenziata, decurtata di tale componente, si attestava al 66,63%. E’ quindi migliorata significativamente la quota inerente le utenze domestiche e commerciali.

“Possiamo confermare che si tratta di un ottimo risultato, merito anche delle nuove strategie adottate quali, in particolare, l’introduzione delle Ecoisole nel centro storico di Taggia e dell’Ecomobile per il ritiro di piccoli ingombranti e RAEE,” conferma il sindaco Mario Conio. Il vicesindaco aggiunge: “A settembre, come già annunciato, partirà una nuova sperimentazione su Arma, con l’introduzione di un’isola ecologica mobile dove potranno essere conferite le utenze domestiche. Il nuovo sistema interesserà alcune utenze che sono già state contattate direttamente dall’Ufficio Ambiente e da Amaie Energia e Servizi. Negli scorsi giorni è già iniziata la distribuzione delle tessere.”

“Entro la fine dell’anno verranno inoltre posizionate una serie di Ecoisole su Arma, analoghe a quelle già introdotte nel centro abitato di Taggia, un ulteriore servizio che crediamo andrà a migliorare ulteriormente il sistema di raccolta dei rifiuti, garantendo maggiore libertà di conferimento agli utenti,” aggiunge il primo cittadino. “L’obiettivo – conclude Espedito Longobardi – è quello di migliorare il decoro cittadino andando a contrastare gli abbandoni che spesso abbiamo constatato in alcune aree pubbliche nel centro di Arma. Un piccolo numero di maleducati che compromette gli sforzi e gli ottimi risultati dei tanti cittadini impegnati a differenziare correttamente e a mantenere il decoro della nostra cittadina".

Per ulteriori dettagli al riguardo è possibile consultare il seguente link.