Lavori e code in autostrada scoraggiano i turisti del Nord Italia a venire nel Ponente: Sanremo e Dolceacqua chiedono i danni

Dal Ponente ligure la richiesta di un risarcimento danni alla A10 per il calo del turismo che si registra nell’anno in corso. Lo riportano Stampa e Secolo XIX dopo che l’Assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni, ed il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola hanno lanciato l’iniziativa nel corso di un incontro svolto con gli operatori del settore.

“Negli ultimi mesi è apparso evidente – hanno detto – come i continui lavori sull’autostrada, insieme alla chiusura del Colle di Tenda, abbiano fatto passare la voglia ai turisti classici della nostra provincia, di recarsi da noi a trascorrere un breve periodo di vacanza”.

Gli amministratori ponentini, preoccupati per il trend in calo del settore turistico, chiederanno ai responsabili della A10 risposte concrete per il futuro e anche una campagna pubblicitaria ad hoc per promuovere il territorio.