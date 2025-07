Dolceacqua, Ambulanze Veterinarie Odv solidale: dona il 50% delle entrate a Make-A-Wish

Ambulanze Veterinarie Odv solidale. L'associazione ha infatti deciso di donare il 50% delle entrate derivanti dalle convenzioni comunali a Make-A-Wish. Inoltre, nei prossimi giorni, ha deciso di lanciare una raccolta fondi con l'obiettivo di aiutare i bambini.

"A nome dell’associazione che rappresento, Ambulanze Veterinarie Odv, oggi parlo con il cuore. Esistono bambini che ogni giorno affrontano battaglie molto più grandi di loro. Bambini e ragazzi con patologie gravi, che non possono godersi la spensieratezza che meritano ma per fortuna esiste anche chi trasforma la speranza in realtà. Make-A-Wish Italia è un’associazione straordinaria che realizza i desideri di questi piccoli guerrieri" - fa sapere Igor Cassini di Ambulanze Veterinarie Odv - "Desideri semplici ma immensi. Desideri che diventano luce nei momenti più bui".

"Noi di Ambulanze Veterinarie Odv abbiamo scelto di essere parte di questa missione. Di renderci utili per far sì che sempre più sogni possano avverarsi. Da oggi in poi, il 50% delle entrate derivanti dalle nostre convenzioni comunali sarà devoluto a Make-A-Wish. Abbiamo già fatto il primo passo, con un bonifico che contribuirà a realizzare il sogno di un bambino" - mettono in risalto - "Nei prossimi giorni, lanceremo una raccolta fondi dedicata per aiutare altri bambini a 'fuggire', anche solo per un attimo, dalla malattia. Per tornare a sorridere, sperare, vivere. Invece di devolvere il 5x1000 a noi, regalate un sorriso, donate un sogno. Scegliete Make-A-Wish Italia: Codice Fiscale: 95090980100; IBAN: IT04D0306909606100000123726 e sito www.makeawish.it".