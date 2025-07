Indicazioni in tedesco sui bus Riviera Trasporti: il caso del Sanremo–Taggia (Foto)

Curiosa segnalazione a bordo di un pullman Riviera Trasporti in servizio tra Sanremo e Taggia: i display informativi interni, invece di fornire indicazioni in italiano, mostrano messaggi esclusivamente in lingua tedesca. Un'anomalia che non è passata inosservata agli occhi dei passeggeri.

Durante una corsa serale sulla tratta urbana, i due monitor all'interno del mezzo riportavano chiaramente la scritta: “in Zusammenarbeit mit Thoreb”, che tradotto significa “in collaborazione con Thoreb”, probabilmente il nome dell’azienda tecnologica fornitrice del sistema informativo. Ma ciò che ha colpito di più è stata la segnalazione in rosso: “Wagen Hält”, ovvero “fermata del mezzo” o “il veicolo si ferma”, tipica indicazione presente nei trasporti pubblici tedeschi.

Stando a quanto riferito da alcuni utenti, non si tratterebbe di un caso isolato. Alcuni mezzi recentemente messi in circolazione da Riviera Trasporti sembrano montare sistemi informativi preconfigurati in lingua tedesca, probabilmente perché acquistati da flotte estere o forniti da aziende operanti nel mercato mitteleuropeo.