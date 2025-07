Camporosso, calcio a 7: allo 'Zaccari' torna il torneo King's Ponente League (Foto)

Tre giornate di calcio e divertimento andranno in scena al campo Zaccari a Camporosso. L'1, il 2 e il 3 agosto dalle 18 verrà proposto il torneo King's Ponente League.

"C'è grande attesa per la seconda edizione del torneo di calcio a 7 ideato da Tiziano Alletto e Matteo Luppino e riservato ai giocatori 2009-2010" - fanno sapere gli organizzatori - "Il torneo seguirà le regole della King's League spagnola creata da Gérard Pique' e ormai giocato in tutta Europa, anche da giocatori ex professionisti".