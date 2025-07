Taggia, il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria: sul tavolo urbanistica, bilancio e piscina comunale

È stata convocata per giovedì 31 luglio alle 19:30 la prossima seduta straordinaria del Consiglio comunale di Taggia, che si preannuncia ricca di temi rilevanti per il futuro della città. Dall’urbanistica alla gestione del verde, dal bilancio comunale alla piscina, si discuterà di questioni concrete che toccano da vicino la vita quotidiana dei cittadini.

Tra i punti all’ordine del giorno, spicca l’interrogazione presentata dal consigliere Cascino del gruppo “Progettiamo il Futuro”, che chiederà, come promesso, chiarimenti in merito all’adozione o all’approvazione di un nuovo Piano Urbanistico Comunale, fondamentale per la pianificazione dello sviluppo del territorio.

Un altro tema centrale sarà la tutela del verde pubblico: il gruppo “Progetto Comune” ha infatti depositato una mozione per proporre l’adozione di un vero e proprio Piano Regolatore del Verde, con l’obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio arboreo cittadino.

Spazio anche alla contabilità con la ratifica della quinta variazione al bilancio di previsione 2025–2027, già approvata dalla Giunta comunale, e con l’assestamento generale, utile a verificare il mantenimento degli equilibri finanziari dell’ente. Sempre in tema di bilancio, verrà comunicato un intervento tecnico per l’aggiornamento del software del servizio Risorse Umane, finanziato tramite il fondo di riserva.

Molto atteso anche il punto relativo alla gestione del centro natatorio comunale: il Consiglio sarà infatti chiamato a definire la modalità di affidamento del servizio, approvando un atto di indirizzo e una relazione illustrativa con le motivazioni della scelta, in base a quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Infine, sarà nominato il nuovo Revisore unico dei conti, che resterà in carica per il triennio 2025–2028, con il compito di vigilare sulla regolarità amministrativo-contabile dell’ente.