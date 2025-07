Sanremo Rugby, il fondatore Emanuele Capelli nominato fiduciario CONI cittadino

Nuovo riconoscimento per Emanuele Capelli, fondatore e dirigente del Sanremo Rugby.

Già vicepresidente del comitato ligure della FIR per il quadriennio olimpico 2025-2028, Capelli è anche dirigente della Sanremo Sport&Tourism, l’associazione che gestisce l’impianto di atletica e di rugby di Pian di Poma, porta in dote esperienze nel ciclismo con l’Uc Sanremo, nella Sanremo Marathon, nella danza con l’Atelier de la Danse e nel calcio con la Sanremese.

Ora arriva la nomina a fiduciario CONI per Sanremo, all’interno della squadra del delegato provinciale, Massimo Zorniotti.

In questo ruolo, Capelli sarà impegnato a mantenere i rapporti con le società sportive locali, in collaborazione con le istituzioni del territorio. Sarà inoltre suo compito rafforzare il legame tra il CONI e le realtà sportive cittadine, supportando le esigenze legate alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva, in sinergia con le amministrazioni locali e nel rispetto degli obiettivi istituzionali del Comitato Olimpico Nazionale.