Nuoto, successo per a Sanremo Like Swim nell'ultimo weekend di gare (foto)

Cala il sipario anche sulla stagione natatoria dei “Categoria” coi campionati regionali alla “Sciorba” di Genova. Nel week-end di gare dell’11-13 luglio, la Sanremo Like Swim ha messo in luce ancora una volta tutto il suo parco-atleti, raccogliendo soddisfazioni che vanno ben oltre il metallo prezioso o il riscontro cronometrico.

A prendersi la scena è stato Giacomo Lanteri, autentico mattatore con cinque medaglie: oro nei 400 misti, argento nei 200 dorso e nei 200 misti, bronzo nei 100 dorso e nei 100 rana. A soli quattro centesimi dal podio, in quest’ultima gara, è giunto Mattia Bertellini, che però si è rifatto alla grande poco dopo portando a casa il bronzo nei 200 rana, ottenuto peraltro col suo nuovo personal best.

Medaglia pesante anche per Riccardo Gibelli, bronzo nel 200 misti, unita a piazzamenti di rilievo, con un quinto posto nei 200 delfino e un sesto nei 100 delfino. Bene anche Vittorio Anfosso, argento nei 200 delfino, quarto nei 100 delfino, quinto nei 1500 stile libero, settimo nei 200 misti e ottavo nei 100 stile. Sul podio è salito anche Emanuele Pandolfi, terzo nei 50 rana.

Fuori dal podio ma con prestazioni solide, troviamo invece Renzo Bedin, ottavo nei 100 delfino, Edoardo Dolce, settimo nei 50 rana e decimo nei 100 rana, Leonardo Laura, nono nei 100 delfino, Claudia Gibelli, quinta nei 200 rana e ottava nei 100 rana, Valeria Scardetta, decima nei 200 rana e dodicesima nei 100 rana, e Martina Garabello, dodicesima nei 200 rana.

Capitolo staffette: le ragazze della Sanremo Like Swim hanno nuotato compatte e affiatate.

La 4x100 mista ragazze con Viola, Gibelli, Scardetta e Calabria chiude quinta, mentre la 4x100 stile libero e la 4x200 stile libero – con Gibelli, Scardetta, Giretto e Calabria – centrano due settimi posti.

Tra i maschi, ottavo posto per la 4x100 stile libero ragazzi con Garcia, Laura, Lanteri e Anfosso. Stessa formazione (con l’aggiunta di Di Giorgio) per il settimo posto nella 4x200 stile libero. Altro settimo posto nella 4x100 mista con Lanteri, Bertellini, Laura e Garcia.

Chiudono il quadro le staffette junior femminili, con due settimi posti nella 4x100 stile libero e nella 4x200 stile libero, grazie a Rolando, Fazio, Viola e Borro (con Lanteri in acqua nella 4x200).

Come in uno spettacolo pirotecnico, il gran finale della SLS è stato salutato dal presidente Bonaccorso e da tutti i tecnici impegnati in vasca con grande emozione, e rappresenta il viatico migliore per l’inizio di una nuova stagione tutta da vivere in corsia!