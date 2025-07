Il Tennis Club Dolceacqua protagonista alla Coppa delle Regioni di padel

Nuovi importanti traguardi per il Tennis Club Dolceacqua, che si conferma una delle realtà sportive più attive e qualificate della regione. Gli atleti Pirrera Davide e Topa Gioele sono stati convocati per rappresentare la Liguria alla prestigiosa Coppa delle Regioni di Padel Under 16/18, che si svolgerà a Perugia dal 27 luglio al 2 agosto.

Il circolo può, inoltre, vantare la recente convocazione di un altro suo allievo, Tornatore Marco, che ha partecipato lo scorso mese alla Coppa delle Regioni Under 12/14 in Calabria, sempre con la rappresentativa ligure.

"Siamo estremamente orgogliosi dei nostri ragazzi" – dichiara il presidente Giacomo De Gaetano – "Queste convocazioni testimoniano l’eccellenza del percorso sportivo che offriamo ai nostri giovani e la serietà con cui portiamo avanti il progetto tecnico ed educativo del circolo".

Determinante nel percorso di crescita degli atleti è stato il lavoro del maestro nazionale Tiberio Camurri, responsabile della scuola padel, che insieme a uno staff tecnico completamente abilitato FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) segue con professionalità e passione lo sviluppo dei giovani: "La convocazione di tre nostri allievi è motivo di grande soddisfazione" – afferma Camurri – "È la prova che la costanza, il metodo e un ambiente sano possono fare davvero la differenza".

Il Tennis Club Dolceacqua è affiliato alla FITP e può vantare sia la scuola tennis che la scuola padel certificate, riconoscimenti ufficiali che attestano la qualità dell'insegnamento, dell'organizzazione e della struttura formativa offerta agli atleti.