Badalucco: grande successo ieri sera per la prima edizione del 'Bbq Party' organizzato dall'associazione 'Effetto Farfalla' (Foto)

Serata di festa, giochi e comunità ieri sera al campo sportivo di Badalucco, dove si è svolta la prima edizione del BBQ Party organizzata dall’associazione 'Effetto Farfalla'. Un evento che ha raccolto una partecipazione oltre ogni aspettativa, trasformando la serata in una vera e propria celebrazione del territorio e dello stare insieme.

“La partecipazione è stata enorme, una dimostrazione di affetto da parte della comunità di Badalucco – dichiarano gli organizzatori –. Dal 2019 gestiamo qui il centro di aggregazione giovanile ‘Il Triangolo’ e, negli anni, abbiamo costruito un rapporto di fiducia e stima con il Comune e con tutta la cittadinanza. Insieme abbiamo dato vita a nuovi progetti come il centro estivo e spazi di confronto per i genitori".

“Ringraziamo di cuore tutte le realtà che ci hanno sostenuto donando premi bellissimi - terminano - compreso il Comune e l'Asd Badalucco per aver messo a disposizione il campo, il chiosco e tutta l’attrezzatura, e alla Pro Loco per il supporto e i preziosi suggerimenti. Infine, un grazie a tutti i volontari che con passione e impegno hanno reso la serata speciale per tutti".

Effetto Farfalla continua così il suo percorso a fianco della comunità, con l’obiettivo di creare spazi inclusivi, partecipati e ricchi di opportunità per le nuove generazioni e le loro famiglie. Il ricavato della serata contribuirà concretamente a sostenere i progetti attivi sul territorio.