“Bandiera Blu 2025: al mare in sicurezza”, simulazione di salvataggio e tecniche di primo soccorso a Bordighera (Foto e video)

Bordighera aderisce alla giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. Un'occasione per sensibilizzare e informare i bambini delle scuole estive della città, che ha la Bandiera Blu, sulla necessità di prevenire gli annegamenti.

Per l'occasione erano presenti il vicesindaco Marco Laganà, il consigliere comunale Barbara Bonavia, il consigliere regionale Walter Sorriento, la polizia locale, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, la Capitaneria di porto e due istruttori-bagnini che hanno spiegato e illustrato i comportamenti da adottare in mare e in spiaggia per godersi la giornata in sicurezza. In particolar modo, nel corso della mattinata, si è svolta una simulazione di salvataggio in mare e sono state effettuate tecniche di primo soccorso nella spiaggia libera situata tra i bagni Paloma e i Bagni Corallo. Alla fine i bambini hanno potuto sperimentale personalmente le manovre salvavita.

"È stata una bellissima occasione voluta dalla FEE e promossa dal comune di Bordighera per sensibilizzare i più piccoli sull’importanza della sicurezza in acqua. Attraverso attività pratiche e momenti di gioco, i bambini hanno imparato quanto la prevenzione possa fare davvero la differenza" - dice il consigliere regionale e consigliere comunale a Bordighera Walter Sorriento - "Un sentito ringraziamento alla Croce Azzurra – Misericordia di Vallecrosia, alla Capitaneria di Porto, al Centro Sub Riviera dei Fiori, a tutti i presenti e ai bambini dei nostri centri estivi, che hanno partecipato con grande entusiasmo".

La giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento si tratta di un'iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell'annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.