Tennis: Matteo Arnaldi agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Washington, batte Sonego ed ora trova il fortissimo Taylor Fritz

Ancora una grande prestazione per il tennista di Sanremo Matteo Arnaldi che nel torneo ATP 500 di Washington supera il compagno di Coppa Davis Lorenzo Sonego con un doppio 7/5. Matteo è sempre stato in controllo della partita dimostrando grande maturità e grande concentrazione per tutta la sua durata. I due set sono stati uno specchio dell’altro, in entrambi Arnaldi ha per primo trovato il break sul servizio dell’avversario per subire subito il contro break ma nelle fasi decisive ha imposto il suo gioco anche con colpi particolarmente spettacolari che hanno costretto il pur combattivo Sonego alla resa.

Dovrà ora affrontare negli ottavi la testa di serie numero 1, l’americano Taylor Fritz, numero 4 della classifica mondiale, che si è sbarazzato con un veloce 6/3 6/2 dell’australiano Alexander Vukic. Sarà una partita durissima per il valore dell’avversario che giocherà in casa sulla superficie a lui preferita ma Matteo ci ha già dimostrato di non temere nessun avversario e anzi di esaltarsi con i giocatori più forti. Tutto il Sanremo Tennis Team, dal circolo della Foce, è pronto a sostenere il suo rappresentante più competitivo in quella che si prospetta senza dubbio come la partita più difficile.