Il sanremese Alessio D'Attis è campione d'Italia di Beach Handball

L'atleta di Beach Handball Alessio D'Attis centra per il secondo anno consecutivo l'obbiettivo di aggiudicarsi il titolo di Campione d'Italia.

È il quarto scudetto in carriera per D'Attis e il primo storico per il team pugliese del Putignano, squadra con cui ha partecipato quest'anno l'atleta. Il club pugliese aveva allestito una corazzata con alcuni giocatori della Nazionale Italiana tra cui anche il ventimigliese Alessandro Benini che conquista così anche lui il primo scudetto in carriera.

Finalissima disputata contro i campioni in carica dell' Oderzo e vittoria netta per 2-0. Striscia positiva quindi per Alessio D'Attis che dopo aver conquistato la settimana prima l'EBT di La Tourette (Nizza) con i French Corsair di Pippo Malatino, si issa sul tetto d'Italia.