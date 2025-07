Calcio a 5, l'Airole FC targato 'Tre Traslochi' conquista il secondo posto al torneo 24 ore di San Lorenzo al Mare (foto)

Proseguono anche nella pausa estiva le attività dell'Airole FC con il team biancoverde impegnato in diversi tornei di futsal. Dopo l'ottimo quarto posto ottenuto nel prestigioso trofeo di Monaco, il club della Val Roja è infatti tornato in campo nella prima edizione del torneo 24 ore 'Una notte da Leoni' andato in scena lo scorso weekend presso il campo sportivo 'Silvio Muratore' di San Lorenzo al Mare. Iscritto in unione con lo sponsor 'Tre Traslochi', l'Airole ha subito imposto un gran ritmo nella regular season disputata dalle dieci squadre del torneo cogliendo il primo posto grazie a 23 punti frutto di sette vittorie e due pareggi. Un risultato che ha permesso all'Airole di accedere direttamente alla semifinale potendo così gestire al meglio la seconda fase di un torneo molto impegnativo anche dal punto di vista fisico.

Nella prima partita ad eliminazione diretta le viverne hanno quindi affrontato il Bar Volta concludendo i tempi regolamentari sul 3-3, grazie alle reti biancoverdi di Verbicaro, Olivieri e Valenti, per poi prevalere ai supplementari con un gol del Capitano Marco Foti seguito ancora da Valenti pronto a chiudere il match sul 5-3 e qualificare l'Airole alla finalissima contro Otr Alba - Taggia Villetta. Una sfida, quella conclusiva, risultata sfortunata per i biancoverdi che hanno terminato il primo tempo sul 2-2 (gol di Foti seguito da autorete avversaria) per poi subire nella ripresa il 2-3 in contropiede ed il definitivo 2-4 nell'ultimo tentativo di raggiungere il pari con il portiere di movimento. Un podio che ha comunque dato grande entusiasmo al club della Val Roja con il coach Fiorenzo Favaloro che ha gestito al meglio le forze dei sette effettivi in campo in un torneo che, come tipico degli eventi '24 ore', ha previsto una lunga serie di partite disputate anche in piena notte. Soddisfazione poi fra le fila biancoverdi per i premi individuali al portiere Mario Rositano ed a Lorenzo Comi inseriti nella 'top five' del torneo.

Al termine della finale l'Airole ha così ringraziato il Sig. Moises della ditta 'Tre Traslochi', che ha accompagnato in questo torneo il team del Presidente Stefano Ricci, facendo inoltre i complimenti al Sig. Carlo Dito ed a tutti gli organizzatori di un evento che ha avuto anche momenti di grande spettacolo come la presentazione delle squadre prima della finalissima.

Formazione Tre Traslochi Airole FC: Mario Rositano, Joel Valenti, Polikron Lina, Emanuele Olivieri, Lorenzo Comi, Federico Verbicaro, Marco Foti. All. Fiorenzo Favaloro

Risultati - Regular Season:

vs Marco Serpe Recupero Metalli 1-1 (Comi)

vs Real Escobar Sociedad 3-1 (Comi, Comi, autorete)

vs AC Sanremo 2-0 (Verbicaro, Valenti)

vs 7Simy 0-0

vs Peter Pan 3-2 (Olivieri, Valenti, Verbicaro)

vs Bar Volta 3-1 (Comi, Verbicaro, autorete)

vs Anfosso Agraria 3-2 (Lina, Verbicaro, Comi)

vs Otr Alba - Taggia Villetta 2-0 (Verbicaro, Foti)

vs Cedeno Garden 3-0 Tav.

Semifinale

vs Bar Volta 5-3 dts (Verbicaro, Olivieri, Valenti, Foti, Valenti)

Finale

vs Otr Alba - Taggia Villetta 2-4 (autorete, Foti)