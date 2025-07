Beach Handball: ottime prestazioni per le squadre Junior e Senior della Pallamano Ventimiglia agli italiani di Grosseto

Si sono svolti, nell’ultimo weekend, i campionati italiani di beach handball, sulle spiagge di Marina di Grosseto. Presente la Pallamano Ventimiglia, questa volta in due categorie: la squadra senior e, per la prima volta, la Under 16. All'esordio nazionale, i ‘leoncini’ frontalieri hanno vinto entrambe le partite: la prima contro il Grosseto, padroni di casa, agli shoot out e la seconda contro il Sannio per 2-0 (vittoria in entrambi i tempi di gioco).

Un esordio scoppiettante e qualcuno potrebbe dire inaspettato ma così non è, perchè è una squadra che ha fatto una bellissima stagione indoor, macinando successi e progressi con inesorabile tenacia e tutti i successi arrivano da mesi di allenamenti, da cadute e rinascite. Da non dimenticare i due giocatori dell'Imperia che hanno completato, con successo, la compagine: Samuele Campodoni, Cristian Laganà, Matteo Bellina, Simone Arnone, Lorenzo Basso Damiano, Paolo Aime, Lorenzo Gibelli, Francesco Convalle, Yahia Nasr. Un plauso speciale per il coach Massimo Agnese.

La giornata di sabato li ha visti protagonisti in altre partite impegnative, guadagnandosi alla fine un ottimo 5°posto. “Avrebbero sicuramente meritato di più – evidenzia il presidente Paola Nanni - ma il sistema di qualificazione alle semifinali, non li ha purtroppo avvantaggiati. Loro non hanno nulla da rimproverarsi, anzi, come debutto nel mondo dei ‘grandi’ è stato più che soddisfacente, hanno acquisito ancora più consapevolezza nelle loro capacità e questo è sicuramente il primo passo verso altri successi. La soddisfazione da parte di noi dirigenti è tanta, quanto lo è tra i genitori, ai quali faccio i miei complimenti per il tifo a distanza, ma soprattutto per il comportamento impeccabile dei loro ragazzi in queste due giornate impegnative. Queste esperienze ti restano nel cuore e in questo caso nelle mani. E poi voglio nominare Cristian, che purtroppo, all'ultimo minuto ha dovuto rinunciare alla partecipazione: i suoi compagni hanno giocato anche per lui”.

La squadra Senior è stata ‘assemblata’ ad hoc per questa competizione: ne fanno parte vecchie glorie come Luca Agnese, Gregory Coccoluto, Alessandro Gangemi e Raffaele Iorio. Completano il cast Alessandro Cucé e Edoardo Convalle (Imperia), Hugo Guerin, Julien Picard e Riccardo Bianconcini.

La prestazione è stata comunque buona, nonostante un 10° posto, che non rispecchia certamente le loro effettive potenzialità. Il non potersi sempre allenare tutti insieme, ha sicuramente influito sul rendimento, ma non dimentichiamo che tutti giocano in importanti squadre sia in Italia che all'estero. Quello che è stato importante, è aver dimostrato che con il loro talento hanno superato anche squadre blasonate che si allenano compatte tutto l'anno. Questi ragazzi sono sui campi indoor e Beach da anni e avranno altre occasioni per emozionarci, come hanno sempre fatto.