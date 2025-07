Incidente sulla A10 tra Arma di Taggia e Sanremo: coinvolta un'auto e soccorsi in atto

Mobilitazione di soccorsi, intorno alle 18.30 di oggi, lungo l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, al km 137 tra Arma di Taggia e Sanremo, in direzione Francia. L’incidente ha coinvolto una sola vettura: alla guida c’era l’autista, unico occupante del mezzo, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la prima partenza dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, insieme alla Polizia Stradale, al personale medico del 118, all’automedica e agli operatori della società autostradale. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.