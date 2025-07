Tennis: Matteo Arnaldi rimonta da campione a Washington, annullati quattro match point e vittoria al tie-break

Incredibile Matteo Arnaldi al torneo ATP 500 di Washington contro il tedesco Daniel Altmaier. Al terzo set il giocatore di Sanremo si è trovato alle corde, con il punteggio di 5 a 3 e 0/40 a favore dell’avversario, con ben 4 match point a sfavore. Dimostrando una forza d’animo e una capacità di reazione che sono la sua vera forza, è riuscito ad annullare tutti i match point con una intensità e sicurezza da vero campione e a quel punto l’avversario ha subito il contraccolpo cedendo al tie break del terzo set con il punteggio netto di 7 a 2.

Vittoria importante per il giocatore di Sanremo, accompagnato nella trasferta americana dal Direttore del Sanremo Tennis Team Matteo Civarolo, che lo porta ad affrontare al secondo turno un altro giocatore italiano, Lorenzo Sonego, testa di serie nel torneo, mai affrontato prima d’ora in partite ufficiali, in un derby che si preannuncia molto combattuto e che si potrà seguire in diretta nella serata di oggi sulle reti Sky.

Da segnalare l’uscita imprevista di un altro giocatore di casa al circolo Tennis Sanremo, Lorenzo Musetti, testa di serie n. 2 del torneo, purtroppo ancora condizionato dall’infortunio subito durante la semifinale del Roland Garros contro il vincitore del torneo Carlos Alcaraz, ormai stabile tra i primi 10 giocatori al mondo nel ranking ATP, battuto contro pronostico dal britannico Cameron Norrie con il punteggio di 3/6 6/2 6/3.