Sanremo Like Swim chiude la stagione in bellezza: pioggia di medaglie per gli Esordienti

Il miglior modo per chiudere la stagione agonistica 2024/2025 e per darsi l’arrivederci in vasca.

Gli ultimi due weekend di gare alla Sciorba di Genova, per la Sanremo Like Swim, sono stati infatti straordinari per gli Esordienti A e B, protagonisti di una serie di prestazioni straordinarie che hanno fruttato podi in serie e tempi da record.

Partiamo da sabato 28 giugno, giornata conclusiva per i “B”, i più piccoli della scuderia, che hanno conquistato tre podi con altrettante staffette. Il bronzo nella 4x50 dorso femminile (3’08”9) brilla grazie a Edith Scampini, Mya Iannello, Linda Maiga e Lavinia Mandica; l’argento nella 4x50 stile libero maschile (2’16”2, a sei decimi dall’Andrea Doria, ma con due frazioni migliori) è firmato Tommaso Di Giorgio, Tommaso Rosso, Carlo Torraco e Tommaso Bertellini; l’oro, infine, scintillante, è stato conquistato nella 4x50 rana maschile (2’58”8, con quasi dieci secondi sulla solita Andrea Doria) con l’ormai celebre “staffetta dei Tommasi”, composta da Tommaso Di Giorgio, Tommaso Rosso, Tommaso Laura e Tommaso Bertellini.

Ottimi riscontri sono giunti però anche dalle altre formazioni, tutte nelle “top eight” regionali: nella 4x50 stile libero maschile, Tommaso Lamura, Mattia Stella, Manuel De Pasquale e Alessandro Iavarone Muscio hanno chiuso sesti con 2’56”5; anche nella 4x50 mista maschile, Carlo Torraco, Tommaso Laura, Tommaso Lamura e Manuel De Pasquale agguantano il sesto posto in 2’49”9 dopo aver accarezzato, nelle primissime fasi, il podio; tra le ragazze, da segnalare le buone prestazioni nella 4x50 rana di Soraya Ait Khelifa, Beatrice Balicco, Ginevra Rosso e Greta Putrino, quinte in 3’40”9, e nella 4x50 mista di Linda Maiga, Beatrice Balicco, Ginevra Rosso e Lavinia Mandica, seste in 2’58”2.

Nel fine settimana del 4 e 5 luglio, invece, sono stati gli Esordienti A a prendersi la scena alle finali regionali. Impegnati in un contesto tecnico di alto livello, i giovani sanremesi si sono distinti conseguendo ottimi piazzamenti e miglioramenti cronometrici significativi.

Protagonista assoluto è stato Jonathan Grella, che si laurea tricampione regionale grazie ai tre ori nei 100 stile libero (1’03”25, con 2”14 di vantaggio sul secondo, Ludovico Zampetti dei Nuotatori Genovesi), nei 200 sempre SL (2’21”54, con allungo progressivo ancora su Zampetti, a 2”32) e nei 100 dorso (1’14”08, con Sebastiano Bottino della Doria Nuoto 2000 Loano alla debita distanza di 1”59). Al già ragguardevole medagliere, aggiunge poi anche un argento nei 200 misti (2’43”77; la rimontona nel finale lo vede ricucire solo parzialmente il distacco dal vincitore, Andrea Romano della Idea Sport, che rispetto al secondo e mezzo abbondante a metà gara, conserva solo sessantatré centesimi di vantaggio all’arrivo.

Eccezionale anche la prova di Michele Bertocchi, argento nei 100 rana (in 1’18”65; irraggiungibile Luca Tosi Corello della Genova Nuoto MySport che chiude in 1’16”51), bronzo nei 200 ancora a rana (2’50”34, con una leggera flessione nel finale che gli costa la seconda piazza), quinto nei 100 dorso e sesto nei 200 misti.

Da segnalare, infine, le ottime prestazioni di Veronica Scardetta, Ilaria Garabello, Ylenia Sonaggere, Giulia Giretto e Diletta Nasso tra le ragazze e di Luigi Reggio, Leonardo Moro, Edoardo Moro, Rajan Deliu, Rudy Deliu, Pietro Baletti e Tommaso Cangiano tra i ragazzi.

Il bilancio di queste due intense settimane conclusive di gare non può, quindi, che essere positivo: lo spirito di squadra va di pari passo coi progressi tecnici e i lusinghieri risultati nel gruppo che, sotto la guida dello staff tecnico della Sanremo Like Swim, si dimostra sempre più competitivo e affiatato.