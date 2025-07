Festa di fine anno al Nido ‘Girotondo’ di Taggia: tra natura, tradizione e sorrisi condivisi

Il Nido d’Infanzia comunale ‘Girotondo’ di Taggia, gestito dalla cooperativa Nuova Assistenza di Novara, ha concluso l’anno educativo con due eventi speciali che hanno coinvolto bambini, famiglie ed educatrici in un clima di gioia e condivisione.

Per celebrare la fine di un percorso ricco di crescita e scoperte, famiglie ed educatrici hanno trascorso una giornata all’aria aperta presso la fattoria didattica “Zollamania”. Un’occasione preziosa per stare insieme in un contesto naturale, tra animali da conoscere e accarezzare, risate condivise e momenti di autentico divertimento. I bambini hanno potuto osservare da vicino mucche, caprette, conigli e molti altri animali, vivendo un’esperienza educativa e al tempo stesso emozionante.

Qualche settimana più tardi, il Nido ha voluto rendere omaggio anche alla tradizione locale, proponendo ai bambini una rivisitazione della celebre festa di Santa Maria Maddalena di Taggia, ricorrenza molto sentita nel territorio. Tra danze tipiche, il famoso ballo della Maddalena, coreografie a tema lavanda e musica, i piccoli hanno festeggiato con entusiasmo insieme alle loro educatrici, riempiendo il Nido di allegria e spirito di comunità.

Due momenti significativi che testimoniano l’importanza del legame tra educazione, famiglia e territorio. Al Nido ‘Girotondo’ si cresce insieme… tra natura, cultura e tante emozioni.