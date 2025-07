Svelato il poster del Gp Italia, La Russa “A Monza nascono magie”

ROMA (ITALPRESS) - Monza scalda i motori. Si avvicina a grandi passi l'appuntamento con il Gran Premio d'Italia di Formula 1, in programma nel weekend tra il 5 e il 7 settembre prossimi. In attesa della presentazione ufficiale dell'evento, fissata il 2 settembre a Monza, quest'oggi, presso la sede dell'Aci a Roma, è stato svelato il poster di promozione del GP d'Italia.

Presenti le tre auto che "rappresentano la F1 di quest'anno", spiega il generale Tullio Del Sette, commissario straordinario dell'Aci, ovvero Ferrari, McLaren e Mercedes, attraversate da un vortice tricolore su cui spicca la scritta "The temple of speed" ("Il tempio della velocità").

A prendere la parola è poi il presidente eletto dell'Aci, ancora in attesa dell'insediamento, Geronimo La Russa: "Monza per me è casa, per me e per gli appassionati è sempre un tempio dove nascono magie e dove il motorsport italiano ha saputo diventare protagonista nel mondo - le sue parole -. Ogni anno vengono creati poster, manifesti, pezzi d'arte che tramandano una storia prestigiosa. Perchè la Formula 1 è questo: è storia, e nessuno come Monza può vantare una storia così gloriosa, ma anche tecnologia, futuro, innovazione e sperimentazione".

A Monza si prospetta un evento a tutto tondo: "Tra le iniziative, oltre alla riproposizione di quella dello scorso anno, 'ogni pilota un alberò, avremo un punto nel quale sarà possibile fare prevenzione cardiovascolare e uno per la donazione del sangue - racconta ancora Del Sette -. Sulla pista, prima della gara, ci saranno alcune esibizioni, tra cui quella dei paracadutisti delle forze militari italiane, della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare e della banda dei carabinieri per suonare l'inno. Quindi non solo sport, ma anche sostenibilità, solidarietà e italianità".

Presente anche Giovanni Battista Tombolato, sub commissario straordinario dell'Aci, che si augura "un'edizione da record per presenza di pubblico. Da appassionato è un'emozione essere qua e aver collaborato a creare il simbolo del tempio della velocità". Nel corso della conferenza si è parlato anche dei lavori di ristrutturazione dell'anello alta velocità: "Monza è il top, qualcosa di sacro, soprattutto quando a piedi o in bicicletta si percorre l'anello. Lì c'è qualcosa di mistico. Abbiamo pensato di creare un tavolo per recuperare quel pezzo di storia".

- Foto Spf/Italpress -

(ITALPRESS).