Motori: weekend tutto in salita per il sanremese Kevin Liguori alla 'The Finals' di Kartland a Parigi (Foto)

Un weekend in salita per il sanremese impegnato nella finale TBkart sul circuito Francese di Kartland, a Parigi, dove dall’11 al 13 Luglio è andata in scena 'The Finals'. L’evento di livello mondiale, su prova unica, è organizzato da IRK ProMotion, organizzatore anche del campionato in Italia. Dopo le prove libere del giovedì, in cui il sanremese si è distinto siglato il secondo miglior tempo della giornata, dal venerdì è iniziato ufficialmente l’evento, partendo dalla qualifica.

Il format della competizione ha reso il tutto più difficile, iniziando dal metodo di qualificazione, che prevedeva un solo giro cronometrato. Il sanremese non ha avuto la fortuna dalla sua parte, ritrovandosi ad affrontare i 1500mt del tracciato francese, nel suo giro di qualifica, con un problema tecnico che gli ha fermato il cronometro con un ritardo di 2.5 secondi dal suo miglior tempo personale delle prove libere. Questo gli è costato il 70esimo posto in qualifica. Per far parte della gara dei più forti, ovvero la finale, Liguori doveva riuscire a entrare almeno nei primi 25, facendosi strada nelle tre gare di qualificazione in cui però, sarebbe dovuto partire nelle retrovie.

"L’obbiettivo era sicuramente entrare nella finale - spiega Kevin - dopo la terribile qualifica. Da lì è partita la rimonta. Nella prima gara, partendo P18 sono riuscito a risalire fino alla P8, ma una penalità inflitta non per colpa mia, mi ha fatto scendere alla P11. La seconda gara, partivo P11, ma tanto traffico nei primi giri non mi ha permesso di risalire tanto, finendo solo P9. Dopo le 2 prime gare ero solo P40, nel ranking totale, e ancora non bastava. Nella terza gara - continua Kevin - partivo P10, e lì ho capito che quello era il match point, inteso o dentro o fuori. Nel primo giro ho recuperato 5 posizioni, e ho iniziato a siglare best lap, sono andato a prendere i primi, e da lì abbiamo iniziato a battagliare. Sono riuscito a passare sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione dopo una lotta fino all’ultima curva. Era quello che mi serviva per dare l’ultimo strappo ed entrare in finale. Hanno provato a darmi una penalità, ma ho subito fatto ricorso e mi è stata tolta. Dopo quest’ultima gara di qualifica - conclude - sono salito fino alla P20, accedendo direttamente in finale".

La finale ha visto partire Kevin in P20, obbligandolo a partire con il coltello tra i denti, fin da subito, per cercare di scalare più posizioni possibili, ma trovandosi tanto traffico non è stato tanto facile. Con tanto spettacolo regalato agli spettatori, Liguori Kevin passa sotto la bandiera a scacchi in P15, quarto degli italiani. "Nella finale sapevo di non poter puntare troppo in alto - spiega Kevin nel post gara - in questo weekend sfortunato mi son dovuto accontentare di poco, ovvero essere contento di essere entrato nella gara finale. La gara, in tutti i suoi 18 giri, è stata una vera guerra sportiva, piena di sorpassi, inflitti e ricevuti. Con i piloti con cui combattevo ci siamo poi stretti la mano, infondo è stato divertente. Nonostante ci tenessi non era l'obbiettivo del mio anno, che rimane sempre il campionato, in cui voglio allungare ancora. Devo ringrazire tutti i miei sostenitori e amici - conclude - ma soprattutto gli sponsor che han reso ciò possibile, ovvero Irideo Visible Energy, Sistel Internet Veloce, VLimpianti, Sinergie, CNA Imperia e Pasta Fresca Morena".

Prossimo appuntamento il 2 e 3 agosto sul circuito di Castelletto di Branduzzo (Pavia).