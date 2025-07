Sanremo potenzia la sicurezza urbana per la stagione estiva: arriva il supporto di Sec.Pro alla Polizia Locale

L’assessorato al turismo del Comune di Sanremo ha attivato un progetto pilota per la stagione estiva affidando all’istituto di vigilanza privata Sec.Pro il compito di supportare la Polizia locale nel controllo di quelle zone caratterizzate da una particolare concentrazione di persone: piazza Colombo, piazza Borea d’Olmo, Pian di Nave.

Il servizio è partito nei giorni scorsi e si svolgerà ogni sera, per tutta la durata del periodo estivo e permetterà anche di contribuire al mantenimento del decoro urbano e alla prevenzione dell’accattonaggio.

“Abbiamo deciso di realizzare tale iniziativa – spiega l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – come supporto all’importante lavoro che, quotidianamente, svolgono le Forze dell’Ordine e la Polizia locale. Credo che la percezione della sicurezza sia un valore in più per il turismo e sono certo che questo servizio aggiuntivo garantito dal Comune di Sanremo possa essere gradito dai residenti e dai turisti che ci hanno scelto per le vacanze".