Sanremo ospita 'Linee Versus Colore': doppia mostra personale di Michele Ammirati ed Eleonora Mazza

La Maison de la Petite Sara - Art gallery, galleria Sammarinese con show-room Italiano in Via Corradi 18, Sanremo, inaugurerà nel mese di luglio 2025 una nuova mostra nella sua sede ligure.

Tale mostra avrà luogo negli spazi dello show-room e sarà incentrata su due artisti in particolare: Il Sanremese Michele Ammirati e la Sammarinese Eleonora Mazza.

Il titolo dell’evento sarà “Linee Versus Colore - Colore Versus Linee”, parole che vanno a descrivere in pieno la tecnica e lo stile artistico delle opere esposte; le linee del disegno per l’Ammirati e il colore per Mazza.

L’entrata sarà gratuita e libera sia durante l’inaugurazione che per tutta la durata della mostra.



Lo stile artistico di Michele Ammirati è sempre stato parte integrante della vita quotidiana, ricercando e imparando nuove tecniche e utilizzando nuovi materiali.

Attualmente il suo costante desiderio di avvicinarsi e sperimentare nuove forme artistiche, lo vede interessato a realizzare opere anche attraverso l'utilizzo di semplici penne Bic su fogli di acetato trasparente e carta da lucido. Questo gli permette di ottenere un effetto visivo che sorprende a prima vista e che poi fa riflettere sul soggetto rappresentato.

La ricerca artistica di Michele Ammirati, sempre in continua evoluzione, lo porta spesso, se non sempre, a creare, con una tecnica istintiva, rappresentazioni interiori ed esteriori allo stesso tempo. Gli stati d'animo che l'artista indaga sono quelli che tutti noi proviamo nel corso della nostra vita.



Eleonora Mazza, attraverso un approccio fluido e istintivo, crea opere che riflettono le patologie quotidiane e le tensioni esistenziali dell'individuo moderno.

La produzione artistica di Mazza si distingue per una rappresentazione figurativa ambientata in spazi opprimenti, caratterizzati da colori osmotici e inusuali. Le sue opere ritraggono situazioni, oggetti e persone in stati di inquietudine, evocando un senso di disagio che invita lo spettatore a confrontarsi con le proprie emozioni più profonde. L'artista utilizza la pittura come mezzo privilegiato per rappresentare la fluidità e la trasformazione dei corpi, enfatizzando la dissoluzione e la trasmutazione delle figure attraverso l'uso sapiente del colore.

Nella sua tecnica Mazza combina acrilico e olio su tela per creare effetti di vivacità cromatica e profondità. L'acrilico, con la sua rapida essiccazione e i toni accesi, funge da base su cui l'artista interviene con strati di olio, ottenendo sfumature e dissolvenze che conferiscono alle figure un aspetto liquido e in continua metamorfosi. Questa combinazione tecnica le permette di esplorare temi legati alla corporeità, all'autopercezione e alle relazioni interpersonali, spesso evidenziando il complesso rapporto tra l'individuo e gli oggetti o il cibo, simboli di sicurezza o colmatori di vuoti

esistenziali.