Calciomercato: nulla da fare per Loreto Lo Bosco alla Virtus Sanremese che prosegue nel lavoro di rafforzamento

La Virtus Sanremese ha interrotto le trattative per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Loreto Lo Bosco. "L'accordo - sottolinea la società matuziana - non è stato raggiunto per motivi estranei al mondo del calcio e rispettiamo la decisione del calciatore".

La Virtus ringrazia Loreto Lo Bosco per la disponibilità dimostrata durante le trattative e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale: "Proseguiamo l'attività di mercato con l'obiettivo di raggiungere i risultati prefissati".