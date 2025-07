Carnevale estivo da record ad Arma di Taggia: colori, musica e divertimento invadono il lungomare (Foto)

Arma di Taggia si è accesa di festa e fantasia lo scorso sabato, con il ritorno del Carnevale Estivo, una delle manifestazioni più attese dell’estate nella Riviera dei Fiori. L’edizione 2025 ha superato ogni aspettativa, trasformando le vie del borgo marinaro in un’esplosione di colori, musica e allegria, grazie alla partecipazione di centinaia di persone, turisti e cittadini, pronti a mettersi in gioco con maschere, travestimenti e scenografie creative.

La serata ha preso il via alle 20.30 in piazza della Vittoria, con i gruppi in maschera schierati e pronti a sfilare per le vie del centro. Alle 21.00 l’Asd La Pineta Planet Sport ha regalato al pubblico uno spettacolo coinvolgente in piazza Tiziano Chierotti, anticipando l’arrivo del corteo. La vera e propria sfilata è partita alle 21.30, attraversando il lungomare e via Queirolo, per concludersi in grande stile sempre in piazza Chierotti, accolta dalla musica di DJ Prince.

A dare il via al corteo sono state le straordinarie ballerine brasiliane guidate da Katy Silva, che hanno letteralmente scaldato l’atmosfera con ritmi travolgenti e coreografie spettacolari. Accanto a loro, gli sbandieratori di Ventimiglia, l’orchestra di percussioni Bloco JA e la banda musicale di Pompeiana, insieme a decine di gruppi in maschera, hanno reso l’evento un mosaico di cultura, allegria e partecipazione.

“Ciò che rende unico e speciale questo evento – ha dichiarato l’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte – è la collaborazione tra uffici comunali, amministrazione, associazioni, stabilimenti balneari, croce verde, protezione civile commercianti e tutti i cittadini e turisti che ogni anno partecipano con entusiasmo e voglia di fare. È un lavoro che dura settimane, dalla preparazione dei costumi ai carri allegorici, fino alle messe in scena. Voglio ringraziare sinceramente tutti coloro che ci hanno dato una mano per rendere questa serata così straordinaria.”

A contribuire al successo della serata, le esibizioni e le coreografie curate da realtà e gruppi locali, tra cui: Bagni Meridiana, Bagni Piccolo Lido, Le Olive Furiose, Natale a Villa Boselli, Oratorio Stella Polare Francesco Cepollina, Sempre in forma, Sgarzeline e Pelandrui.

Il Carnevale Estivo di Arma di Taggia si conferma ancora una volta un appuntamento simbolo della stagione: uno spettacolo corale che unisce generazioni, comunità e passione, trasformando una sera d’estate in una festa da ricordare.