Virtus Sanremese progetta il futuro: squadra competitiva, settore giovanile in crescita e occhi sullo Stadio Comunale

In casa Virtus Sanremese si continua a lavorare con grande impegno e progettualità in vista della stagione 2025/2026.

"Per quanto riguarda la prima squadra - si spiega nella nota -, la dirigenza è concentrata nel completamento della rosa. Dopo i colpi già messi a segno, si è alla ricerca di uno o due elementi di esperienza che possano dare ulteriore solidità ed ulteriore esperienza al gruppo. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva, ambiziosa e pronta a rappresentare al meglio i colori della nostra città.

Parallelamente, il settore giovanile è in pieno fermento: le giornate di Open Day stanno riscuotendo grande partecipazione, diventando un’occasione concreta per far conoscere lo spirito e i valori della famiglia Virtus. Un ambiente dove crescita sportiva e formazione umana camminano di pari passo, grazie a uno staff preparato e motivato.

Infine, un passaggio importante riguarda la gestione dello Stadio Comunale, per la quale la Virtus Sanremese è risultata l’unica società sportiva cittadina ad aver manifestato ufficialmente interesse. L’auspicio è che l’Amministrazione Comunale possa trovare una soluzione equa ed idonea affinché anche il nostro settore giovanile possa disporre di un campo a 11 adeguato e funzionale. Un’esigenza non solo sportiva, ma educativa e sociale, affinché ogni giovane atleta possa esprimersi al meglio.

Virtus Sanremese continua il suo percorso con idee chiare, passione e senso di responsabilità.

Il futuro è già in movimento".