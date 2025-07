Finale tmozionante al 7° Gambaturana Junior di Poggio: la squadra dei Rossi trionfa ai rigori (foto)

Si sono svolte nella serata di venerdì, davanti ad oltre 250 spettatori, le finali del 7° Gambaturana junior, torneo di calcio a 5 che si svolge annualmente sul campo della US POGGIO.

Le semifinali hanno visto prevalere per la finalissima le formazioni dei Rossi e dei Neri, al termine di sfide ad alto contenuto tecnico dei ragazzi presenti sul campo ( molti di loro sono tesserati nelle varie società Sanremesi).

Nella serata finale il grande equilibrio si è protratto nella finale per il 5° e 6° posto terminata 1 a 0 per i Bianchi sui Verdi, invece il 3° posto è andato alla formazione dei Gialli che hanno battuto 7 a 3 i blu grazie ad una prestazione sublime del capocannoniere Lanteri ( autore durante il torneo di 7 reti ).

Nella sfida che vale il torneo tra i Rossi e Neri, sono stati i rigori che hanno deciso la vincitrice , dopo che i tempi regolamentari sono terminati per 1 a 1 ( grazie alle parate del miglior portiere Loffedo).

Il rigore decisivo da parte dei Rossi è stato siglato dal miglior giocatore del torneo, Martelli, che ha fatto esplodere di gioia pubblico e compagni di squadra.

Al termine premi per tutti i partecipanti e soprattutto a gustare del buono cibo grazie all' impeccabile organizzazione della US Acli Poggio.

Capocannoniere: Lanteri (Gialli)

Giocatore rivelazione: De Marchi (Gialli)

Miglior giocatore: Martelli (Rossi)

Miglior portiere: Loffedo (Rossi)

Le manifestazioni della US Acli Poggio non finiscono qui, infatti sono aperte le iscrizioni (presso il Bar Olimpia di Poggio ) per il GAMBATURANA. Lo storico torneo giallo che ha come prima edizione nel 1974. Una tradizione poggiasca che dura da 51 anni ( Il numero delle edizioni è minore per via di alcuni anni in cui è saltato).

Le modalità sono le medesima di quello Junior, le squadre (massimo 64 partecipanti divisi in 8 formazioni che hanno il nome delle realtà commerciali di Poggio) verranno sorteggiate al termine delle iscrizioni, venerdì 25 alle 19.30. Lunedì 28 inizierà il torneo che vedrà l'atto conclusivo l'8 Agosto, ovviamente ad allietare le serate del torneo ci sarà un Servizio Bar Ristoro per tutta la durata del torneo