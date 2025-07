Colpo Sanremese: arriva Tobias Del Piero, trattativa in corso per il cugino Lorenzo

Del Piero alla Sanremese: non si parla di Alessandro, la celebre bandiera della Juventus (sul quale però sono girate alcune voci in merito a un interessamento per entrare in società), bensì del figlio Tobias, che arriva in biancazzurro dall'Empoli.

Il ragazzo, classe 2007, è un centrocampista con propensione offensiva, che ha già maturato alcune esperienze in Spagna con il Getafe e l'Alcoron. E potrebbe non essere da solo: come si sa infatti la società del presidente Alessandro Masu è in trattativa anche per il cugino di Tobias, cioè Lorenzo, e il fatto che la trattativa per Tobias si sia ormai conclusa potrebbe sbloccare anche questa situazione, consegnando alla società biancazzurra, dopo gli arrivi anche di Francesco Gattuso (nipote del CT azzurro) e Oan Djorkaeff, una squadra "mondiale".