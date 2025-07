Bordighera ricorda Borsellino: fiori in via Falcone, Borsellino e scorte nel 33° anniversario della strage di via D'Amelio

Questa mattina a Bordighera, nel trentatreesimo anniversario della strage di via D'Amelio, l'Assessore Melina Rodà ha deposto un mazzo di fiori in via Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Scorte. "La Città di Bordighera celebra e onora l'assoluta integrità e la profonda dedizione di questi eroi, che persero la loro vita nella lotta contro la mafia". dichiara l'Amministrazione. "II loro sacrificio possa essere sempre ispirazione e guida".