Pallavolo: la Riviera Volley Sanremo si iscrive alla Serie C maschile e conferma gli storici sponsor

E’ stato confermato da Grafiche Amadeo (storico sponsor) e della Oliflor Export Fiori Vallecrosia l’impegno per la stagione 2025-26 con la Riviera Volley Sanremo, che ha appena iscritto la squadra maschile al campionato di serie C regionale.

Intanto, anche nel volley c’è il mercato estivo che vede la Grafiche Amadeo protagonista: è in arrivo Dennis Lionelli di Finale Ligure nel ruolo di opposto, anche se va via Matteo Brun per ragioni di studio ed il centrale Riccardo cCrilli che viuole cambiare casacca ed emigrare in provincia di Savona. Anche Michele Brizio sarà dato in prestito per la prima divisione al Volley Bordighera. Novità anche per l’allenatore: finita esperienza con Marco Biglieri, sembra non confermare la propria disponibilità Cesare Chiozzone, storico coach del Rvs. La dirigenza è attivo per la ricerca di un allenatore.

Gli obiettivi societari sono chiari: fare un campionato da protagonisti di medio alta classifica e soprattutto portare in prima squadra dei ragazzi dal settore giovanile e farli diventare protagonisti. In proposito confermati Alberto Ausenda e Gabriele Artuso e, nel settore giovanile saranno a disposizione tutte le categorie, tra i maschi dal Mini Volley o S3 all’Under 19, una completa scala formativa pallavolistica. Per iscrizioni settore giovanile contattare il 3357840735.