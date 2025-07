Calcio amatoriale: questa sera in frazione Poggio a Sanremo le finali dell'8a edizione del 'Gambaturana Junior 2025'

Questa sera dalle 20, sul campo a 5 di via Caravelli a Poggio si scoprirà quale squadra sarà la vincitrice dell'8a edizione del 'Gambaturana Junior 2025', il torneo giallo organizzato dall'Acli Poggio per i ragazzi nati dal 2014 al 2011. I 42 iscritti sono stati divisi in 6 formazioni che si sono date battaglia in due triangolari, giocati martedi e mercoledì scorsi..

Nel girone A si sono qualificate le squadre dei Gialli e dei Blu a scapito dei Bianchi invece nel girone B hanno prevalso le squadre dei Neri e Rossi mentre i Verdi si devono accontentare della finalina del 5° e 6° posto. In entrambi i gironi sono stati i rigori a decretare le prime classificate dopo che le sfide decisive si sono concluse in parità, questo a testimonianza del grande equilibrio tra le formazioni e la scelta corretta delle fasce da assegnare ai giocatori da parte dell'organizzazione.

Le semifinali hanno visto un alto contenuto tecnico dei ragazzi presenti sul campo (molti di loro sono tesserati nelle varie società sanremesi). I risultati hanno premiato, nella prima sfida, la formazione dei Rossi che hanno vinto solo negli ultimi minuti per 3-1 sui Gialli e, nella seconda semifinale vincono i Neri che, grazie ad un secondo tempo di gran spessore agonistico, hanno prevalso per 5-2 sui Blu.

Dopo le finali di stasera le premiazioni per tutti i partecipanti al torneo.