Saldi d’estate al Molo 8.44: shopping, stile e convenienza a Vado Ligure

Con l’arrivo di luglio, a Vado Ligure si accende la stagione delle grandi occasioni: al Molo 8.44 ci sono i saldi estivi, e promettono di soddisfare tutti i gusti e tutte le tasche.

Il celebre centro commerciale è il punto di riferimento per chi è alla ricerca di moda, idee per la casa, giochi, bellezza e accessori per animali. Tutto scontato fino al -70%.

I brand più amati a prezzi mai visti

Tra le vetrine del Molo 8.44 ci si può perdere tra le tante proposte dei grandi marchi: Guess, H&M, Conbipel, Motivi, Terranova, Jack & Jones, Please, Blukids, DeN e molti altri mettono in saldo collezioni casual, eleganti e sportive per adulti e bambini. E per gli amanti del fitness e dell’aria aperta, c’è anche Decathlon, con sconti su articoli tecnici e attrezzatura sportiva.

Non solo moda: casa, bellezza e giochi

Per chi vuole rinnovare casa con piccoli tocchi intelligenti, le offerte di TEDi e Croff sono una tappa obbligata. Mentre da Acqua & Sapone, trovi tutto ciò che serve per prendersi cura di sé e del proprio benessere, sempre con la qualità di grandi marchi a prezzi ribassati.

I più piccoli?

Al Molo si divertono anche loro. Toys Super Giocattoli propone tante idee a misura di bambino, tra giochi creativi e promozioni da non perdere. E per chi ha un amico a quattro zampe, Arcaplanet offre sconti su cibo, accessori e prodotti per la cura degli animali.

"Una giornata da vivere tra shopping e relax" dicono dalla direzione del Molo.