Sicurezza delle persone anziane in casa: 4 cose che puoi fare subito

Garantire la sicurezza delle persone anziane in casa è una priorità assoluta per molte famiglie. Con l’avanzare dell’età, infatti, aumentano i rischi legati a cadute, incidenti domestici e difficoltà motorie, rendendo fondamentale la predisposizione di ambienti sicuri e accessibili.

Secondo i dati dell’ISTAT, la maggior parte degli incidenti domestici che coinvolgono over 65 avviene tra le mura domestiche, in particolare in bagno, cucina e zone di passaggio come corridoi e scale. Per fortuna, ci sono interventi semplici e immediati che puoi mettere in atto per migliorare sensibilmente la qualità della vita e la sicurezza degli anziani in casa. Scopriamo insieme 4 azioni che puoi fare subito per proteggere i tuoi cari.

1. Migliorare la mobilità domestica: soluzioni pratiche e accessibili

Uno degli ostacoli principali alla sicurezza degli anziani è rappresentato dalla scarsa mobilità. Le case tradizionali non sono sempre progettate per rispondere alle esigenze di chi ha difficoltà motorie. Per questo è fondamentale installare strumenti e dispositivi che facilitino i movimenti all’interno dell’abitazione: corrimano nei corridoi, maniglioni nei bagni, soluzioni per evitare i gradini o i dislivelli.

Esistono oggi tecnologie e accorgimenti economici e facilmente integrabili anche nelle abitazioni più classiche. Un approfondimento utile su questi aspetti si trova in questo articolo dedicato alle soluzioni accessibili per migliorare la mobilità domestica .

Ovviamente, i suggerimenti non sono validi solamente per le persone più anziane, ma anche per chi ha una mobilità ridotta per altre motivazioni, come disabilità o malattia.

2. Rimuovere ostacoli e fissare gli elementi instabili

Il rischio di inciampare o cadere aumenta con il disordine o con mobili non fissati correttamente. Tappeti mobili, fili elettrici che attraversano il pavimento, sedie leggere che si spostano facilmente, scaffali instabili: sono tutti pericoli sottovalutati ma potenzialmente gravi.

È buona pratica fissare al muro mensole, armadietti e altri elementi d’arredo per evitare ribaltamenti, specie se si appoggiano pesi o si cerca supporto. A questo scopo, puoi trovare una soluzione affidabile qui : si tratta di tasselli speciali in nylon con occhiello chiuso, ideali per fissaggi sicuri anche su muri vuoti come quelli in cartongesso.

3. Ottimizzare illuminazione e percorsi

Una casa ben illuminata è una casa più sicura. La scarsa visibilità è una delle principali cause di inciampi e urti. Installa punti luce in tutte le stanze, con particolare attenzione alle aree di passaggio: corridoi, scale, ingresso, bagno e cucina. Le luci notturne a sensore possono fare la differenza, specialmente per chi si alza di notte.

Inoltre, è consigliabile eliminare gli ostacoli nei percorsi principali della casa: niente sedie in mezzo ai corridoi, tappeti mobili o oggetti appoggiati per terra. Se possibile, organizza i mobili in modo da lasciare ampi spazi di manovra, soprattutto se la persona utilizza ausili per camminare come deambulatori o bastoni.

4. Creare una casa su misura per l’autonomia dell’anziano

Rendere l’abitazione un luogo in cui l’anziano possa vivere in autonomia e tranquillità è il miglior investimento in termini di sicurezza. È importante creare un ambiente ergonomico e funzionale, dove ogni oggetto sia facilmente raggiungibile e ogni azione, dalla preparazione di un pasto al lavarsi, possa essere compiuta in modo agevole.

Molte famiglie si affidano a professionisti per ricevere consigli personalizzati e valutazioni specifiche sulla sicurezza dell’ambiente domestico. Un’ottima guida per iniziare a orientarsi in questo tema è disponibile nel blog di Privatassistenza , dove troverai suggerimenti pratici e strumenti utili per migliorare l’autonomia e la protezione degli anziani a casa.

Conclusione

Rendere una casa sicura per un anziano non richiede necessariamente interventi invasivi o costosi. Spesso bastano piccoli cambiamenti: fissare un mobile, installare un corrimano, migliorare l’illuminazione o eliminare un tappeto.

Le quattro azioni descritte in questo articolo sono un punto di partenza immediato per chi vuole prendersi cura dei propri cari in modo concreto ed efficace. Con un po’ di attenzione e gli strumenti giusti, è possibile trasformare la casa in un luogo sicuro, accogliente e a misura di ogni età.















