Luglio stracolmo di impegni per la Ginnastica Riviera dei Fiori nel mese di luglio

Per la Ginnastica Riviera dei Fiori il mese di luglio è dedicato alla crescita tecnica e l’inserimento di nuove difficoltà con l’incremento dei valori da inserire nei nuovi esercizi da portare in gara nel secondo semestre di gare nelle prove da disputare nelle 4 sezioni olimpiche della FederGinnastica. Il direttore sportivo Alice Frascarelli, supportata dal Consiglio Direttivo della Società, ha proposto e programmato una serie di allenamenti e collegiali di alto livello in collaborazione con società prestigiose.

Per il trampolino, Giacomo Cioffi , dopo i risultati ottenuti nel campionato italiano individuale che hanno portato il titolo di campione italiano allievi 1, è stato convocato dal DTN Giuseppe Cocciaro per un allenamento nazionale della sezione svoltosi a Fano dal 6 al 12 luglio. Sempre il trampolino, nella stessa settimana, è stata ospite ad Aimoni (Ormea) della Milano 2000, centro federale della sezione guidata dal ‘mitico’ Gigi Meda’, dove Alice Dosio, Matilde Sappia, Pietro Serini e Andrea Driza hanno svolto un intenso programma di allenamenti, mentre negli stessi giorni anche Tabata De Paolis e Giulia Di Francesco si sono unite alle ginnaste lombarde dell’artistica femminile. A fine luglio saranno altre le nostre atlete che saliranno ad Ormea per svolgere una settimana di allenamento con le junior e senior della Milano 2000.L’intero gruppo è stato accompagnato e supportato dal tecnico Damiano Giunta.

Sempre l’artistica femminile, con le ginnaste Sara Papirio,Giorgia Di Carlo e Siria Cianci, e il tecnico Giulia Bellone , si sono allenate presso il Centro Federale di Fermo , sotto la guida dei tecnici della Fermo 85 con la contemporanea presenza dei ginnasti della nazionale junior e senior maschile e il nostro ‘amico’ l’olimpionico Carlo Macchini . Anche in questo caso le emozioni ed il divertimento non sono mancati, abbinati ad allenamenti di ottimo livello .

Per la ginnastica ritmica Sofia Pugachev si è trasferita per alcune settimane a Milano presso la società Forza e Coraggio , stabilmente presente nel campionato di Serie A, sotto la guida del tecnico Daniela Vergani. Sempre Sofia prenderà parte all’allenamento nazionale junior senior di ritmica in programma a Riccione dal 20 al 26 luglio. Molti dei nostri ginnasti agonisti di tutte le sezioni , stanno continuando gli allenamenti presso l’attrezzata palestra della ginnastica presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori per preparare la partecipazione ad alcuni tornei ed esibizioni programmati nei prossimi mesi.

Tutte queste opportunità, oltre a creare amicizie ed entusiasmo tra i partecipanti e collaborazioni future con società di altre regioni , sono sicuramente una buona ‘esperienza’ di crescita per tecnici e ginnasti , che avranno un positivo sviluppo su tutto il movimento della Ginnastica Riviera dei Fiori che può contare su un vivaio appassionato , uno staff tecnico qualificato e con le famiglie che ci seguono con fiducia.

Per concludere questa intensa settimana l'associazione non poteva mancare alla Festa dello Sport voluta dall’Amministrazione Sanremese che ha visto la partecipazione di un rilevante numero di realtà sportive del territorio. Lunedi 14 luglio , dal raduno in Piazza Colombo , proseguendo per le vie del centro, la sfilata ha raggiunto il palco di Pian di Nave dove i nostri colorati ed entusiasti ginnasti hanno rappresentato al meglio la nostra società in questa super festa sportiva.